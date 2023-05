Guajira vuelve a ser criticada: en redes no le perdonaron reírse de la caída de Kaboom

Los participantes del Desafío The Box 2023 tuvieron una nueva cita en el Box Arcoíris para llevar a cabo un Desafío de Sentencia y Servicios, en el cual hubo varias caídas en los equipos de Beta y Gamma , pues los obstáculos de esta pista de aire complicaron a desafiantes como Kaboom , Sara y Kate . A pesar de esto, la atención de los amantes de este programa se enfocó en la actitud que tomó Guajira con su compañero de escuadra.

Cabe destacar que esta desafiante ya ha sido blanco de varias críticas en las redes sociales, pues ha tenido problemas con algunos de sus rivales, principalmente con Juli , a quien no solamente le colocó el chaleco en este nuevo ciclo, sino a quien tildó de ser la persona más falsa y tramposa en la Cuidad de las Cajas, llegando al punto de afirmar que si se encontraran en un ring de boxeo las cosas serían a otro precio.

No obstante, Guajira se volvió tendencia después de que los televidentes fueran testigos de esa conversación que tuvo el equipo Gamma tras finalizar la prueba, ya que mientras que todos hicieron un análisis de su rendimiento y comentaron lo sucedido con Kaboom, ella no pudo contener la risa al confesar que su compañero se cayó de una forma que ella consideró chistosa y que puesto que habían perdido ya podía hacer ese tipo de comentarios.

Sipote ego de guajira y las demás , no les importo kaboom ,les dolió más perder la ventaja #DesafioTheBox2023 — SUSANA ❤💃 (@SUSANNA0508) May 30, 2023

Muy ridícula Guajira riéndose de la caída de Kaboom. #DesafioTheBox2023 — Daniel Gómez (@DanieljGomezm) May 30, 2023

Guajira me representa en los momentos más serios #DesafioTheBox pic.twitter.com/MxzZmVFM5O — J_18 (@128_4J) May 30, 2023

Durante esta charla, era evidente la incomodidad de sus compañeros, quienes no consideraban que tal hecho ameritara sus risas, dado que los choques habían sido muy fuertes y Kaboom había quedado casi que aturdido ante la situación.

Respaldándose en que su compañero ya se encontraba estabilizado y que la prueba ya había terminado, Guajira les afirmó a todos que el desafiante parecía una bailarina por la forma en la que trataba de aferrarse a las cadenas colgantes y que por la manera como ella lo vio pareciese que él tuvo la intención de caer: "se cayó bonito".

Guajira y su falta de empatía. Alpha rezando por la salud de Kaboom y la otra irrespetuosa riéndose.

#DesafioTheBox2023 — 𝓳 𝓮 𝓼 𝓼 𝓲 𝓬 𝓪 . 🪸 (@is4xbell) May 30, 2023

Guajira se ríe ahorita, pero donde les digan que Kaboom se va y que Byron regresa, queda así 🤡#DesafioTheBox — Quién poronga sos? Vio a Imagine Dragons 🥺💜 (@noteimportaaa_1) May 30, 2023

Guajira no creo que haya deseado la caída de kaboom o dado alegría, la verdad es que ella puede ser la mismísima teresa de Calcuta y le encontrarán un pero ... #DesafioTheBox — ✖️ (@lowoodcast) May 30, 2023

Definitivamente, esto no le hizo gracia a la mayoría de televidentes, quienes la juzgaron en las redes sociales por reírse de Kaboom mientras que la compararon con los miembros de Alpha, quienes a diferencia de ella se pusieron a rezar para pedir por el bienestar de su rival, ya que para ellos esta situación no tiene en cuenta la competencia.

Por su parte, el participante afectado no dijo nada con respecto a la actitud tomada por la miembro de su equipo, aunque inicialmente se mostró muy callado frente a los comentario.

En la caída de kaboom todos en alpha preocupados, y luego guajira riéndose?¿ jajaj no pana esa mujer de verdad #DesafioTheBox #DesafioTheBox2023 pic.twitter.com/AMRJsHM4cw — 𝐆𝐚𝐛𝐲 💫 (@oceangabyy) May 30, 2023

-Kaboom:*se cae casi se mata y queda en el piso*

-Guajira:Ay cuidado con la cabeza



Como se vio:#DesafioTheBox #DesafioTheBox2023 #desafiothebox3 pic.twitter.com/hJwxPFzXfi — Majora Core (@Majoracore) May 30, 2023

Es importante recordar que esta no es la primera vez que un participante del Desafío The Box es criticado por la actitud que toman ante lo ocurrido con respecto a sus rivales, pues Gema ya había sido tendencia cuando festejó un error de Valeria en el Box Azul, cuando botó uno de los elementos que ya había encajado su equipo.

