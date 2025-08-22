Publicidad

Zambrano se niega a competir si Rata sigue como capitán: Gio pelea con él por defenderlo

En Gamma "se arma la de troya" cuando Miryan dice que espera que Rata cumpla con su palabra de que no llevarán más chalecos para Omega. Rosa y Zambrano estallan y debido a la presión, él cede su rol como capitán.