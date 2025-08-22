Zambrano se niega a competir si Rata sigue como capitán: Gio pelea con él por defenderlo

En la casa Gamma se desata una tormenta en el capítulo 35 del Desafío Siglo XXI. Todo comienza cuando, durante la llamada con Andrea Serna, Miryan de Omega revela que Rata, capitán de los naranjas, le aseguró que el chaleco que recibió Potro sería el último que enviaran a su equipo.

La declaración genera indignación en Gamma. Apenas termina la llamada, Zambrano estalla y lanza una advertencia contundente: “Si eres el elegido, lo siento mucho. O se cambia de capitán o no compito en ninguna otra prueba”.

Rosa también recuerda su molestia del capítulo anterior y cuestiona a Rata por haber hecho esa promesa sin consultarlo con el grupo: “Tú diste la palabra de que allá no iba chaleco, pero ¿por qué lo dices si como equipo no llegamos a ese acuerdo?”.



Rata cede la capitanía en el Desafío

Ante la presión, Rata decide ceder su rol de líder. “No piensen esto de mí. En mi capitanía no iban a ir más chalecos para allá y por eso se la cedo a Rosita”, dice mientras busca el brazalete para entregárselo. Sin embargo, Rosa lo rechaza de inmediato: “No es la forma”, responde, dejando claro que acepta, pero no bajo esas condiciones.

En medio de la tensión, Gio explota y defiende a Rata: “Así no es, a alguien del equipo no se le habla como tú lo haces. Habla suave y normal, pero no como tú”. Zambrano le responde que debe “ser hombre”, lo que enciende aún más la discusión.

Al final, Rata pide que no se pierda el "calor familiar" que han construido como equipo, agradece el respaldo de Gio y confiesa que espera que la calma regrese a Gamma para seguir avanzando en el juego.

