Capítulo 153 Todo por mi familia: Şengül y Aybike se enfadan con Asiye por trabajar con Ohran

Şengül, al enterarse de que Asiye trabaja con su exesposo y la pareja de él, habla con sus hijos para que tomen distancia, Aybike concuerda con su madre mientras que Oğulcan difiere.