Capítulo 153 Todo por mi familia: Şengül y Aybike se enfadan con Asiye por trabajar con Ohran

Por otro lado, el rumor de que Akif vendió la escuela se dispersa rápido, así que, uno de sus prestamistas llega armado a su casa, obligándolo a pagar al momento de tener el dinero. Esta amenaza impide los planes que tenía de invertir en la bolsa.

No te pierdas Todo por mi familia en las tardes de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.

