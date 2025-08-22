Katiuska no aguanta y celebra que Leo es el nuevo capitán de Alpha: “¡Que viva Cristo!”

En el capítulo 35 del Desafío Siglo XXI, en Alpha tomaron la decisión de cambiar de capitán. Eleazar dejó su cargo para cederlo a Leo y hasta el siguiente día todos los equipos se enteraron de lo que pasó.

Reacción de Katiuska a capitanía de Leo en Alpha

Precisamente, Andrea Serna, la presentadora del programa, se refirió al tema y le comunicó a todos dicho acontecimiento. Frente a esto, Katiuska, de Omega, no dudó en celebrar este cambio y hasta dijo ¡Que viva Cristo! Asimismo, en el equipo liderado por Juan, todos se sorprendieron y aplaudieron.



“Ayer democráticamente se hizo el cambio de capitanía. Todos estuvieron de acuerdo con que fuera yo, porque de alguna u otra manera, con Eleazar hemos hecho un buen trabajo de equipo. Siento que, si lo tuviera él o yo, es como una sola dirección”, afirmó Leo.

Luego de aquella noticia, Eleazar le dijo a Leo que ahora tiene que revelar quiénes son los participantes que se van a enfrentar al siguiente Box Amarillo en el Desafío de Sentencia y Bienestar. Entre todo el equipo, empieza a analizar quién tiene que competir y darla toda para llevar el triunfo, y estar tranquilos un día más de no tener el chaleco.

Eleazar entregó su capitanía a Leo

Todo esto se da, luego de las recientes discusiones que han tenido en Alpha. Recientemente, el equipo perdió en el Box Rojo y tras esto, se reunieron para hablar de su rendimiento en cada una de las pruebas. Además, también se fueron en contra de Tina, quien ha tenido un acercamiento muy fuerte con Eleazar.

Por otra parte, Valentina quiso resaltar las cualidades de su compañero Leo, no solo dentro de la pista en La Ciudad de las Cajas, sino también en la con vivencia. Expuso ante sus compañeros, que él es el indicado para asumir ese rol.

Tras unos minutos después, Eleazar agradeció a su equipo por haberlo apoyado y contar con él durante todo este tiempo que estuvo al mando. Asimismo, él afirmó que no tiene ningún problema en entregar la capitanía, porque ya no se lo esperaba. Además, sabe que esto no significa que su escuadrón lo va a dejar de querer.

