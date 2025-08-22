Publicidad

Katiuska no aguanta y celebra que Leo es el nuevo capitán de Alpha: “¡Que viva Cristo!”

Todo ocurre cuando Andrea Serna llama a los participantes y les revela que Alpha ya tiene un nuevo capitán. Por lo cual, Leo expresa que la decisión fue tomada en equipo.

Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: agosto 22, 2025 08:23 p. m.