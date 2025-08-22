Capítulo 202 Karsu: Kivanc le revela accidentalmente a Filiz que Irmak está embarazada

Mientras tanto, Karsu se disculpa con Bora por el repentino problema con su hijo, y le deja claro que Dennis está molesto, pues presiente que ellos están casados. Ella también le advierte que podría ser un reto casi imposible, sin embargo, él expresa su intención de ganarse el corazón del niño a toda costa.

