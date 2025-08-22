Publicidad

Caracol TV  / Karsu  / Capítulos  / Capítulo 202 Karsu: Kivanc le revela accidentalmente a Filiz que Irmak está embarazada

Kivanc se reúne con Filiz para hablar acerca del secreto de Irmak y su relación, por error, el hombre menciona el embarazo de la chica, por ende, la señora decide enfrentar a su hija con la verdad.