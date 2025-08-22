Quién es el nuevo capitán de Gamma en el Desafío: dejaron a Rata con la mano estirada

Cuando Andrea Serna pregunta sobre la charla que tuvo Omega con Rata, de Gamma, Miryan dice que el chaleco que se puso Potro sería el último que recibirían por parte de ellos. Sin embargo, no sienten un parte de tranquilidad, por lo que van a luchar en el siguiente Box y ganar.

Cambio de capitanía en Gamma

Al colgar la llamada, Zambrano toma la vocería y pide resolver de una vez quién va al Desafío de Sentencia y Bienestar, pero se van en contra en Rata y le expresa que si no hay cambio de capitanía, él no piensa ir a competir en La Ciudad de las Cajas. Este fue el fuerte mensaje que le dio.



“Yo no compito en ninguna de las pruebas. Si eres el elegido, lo siento mucho, nos van a enchalecar, porque yo no voy a competir. O se cambia de capitán o no compito y me toca el Box Amarillo. Cuál es el afán de querer cambiar las cosas”, indica Zambrano. Asimismo, Rosa le cuestiona a Rata cómo fue a expresarle eso a Omega, si como equipo “no han dicho eso”.

Mientras esto ocurría, Omega estaba escuchando toda la pelea en Gamma y Miryan se siente mal que todo el equipo se fue en contra de Rata. Después, él dice que entregar la capitanía a Rosa y cuando él se fue a buscar el brazalete, Rosa y Zambrano seguían discutiendo el tema.

“Creo que mi misión como capitán ya la cumplí, espero que lo portes con todo el cariño y amor ¿No lo quieres recibir?”, a lo que ella le responde: “No es la manera”. Posteriormente, Gio asegura que todo lo que sucede es para desestabilizarlos y pierdan, pero que no es para tirarle tan fuerte a Rata, por lo que envía una pulla a Zambrano por lo que le dijo de no competir.

Por lo que después, los dos empiezan a discutir con palabras fuerte. Gio le expresa que no se debe hablar de esa manera y el deportista le refuta, porque afirma que él se puede ganarse un enemigo dentro del Desafío Siglo XXI. Tras esto, Myrian expresa sentirse mal por haber ocasionado la pelea.

Minutos después, Rata agradece haberlo apoyado y le entrega el brazalete a Rosa. Luego, Mencho pide que utilicen mejores las palabras a la hora de hablar, porque debe haber paz en el equipo, para así resolver mejor las pruebas.

