Una mujer de Gamma recibe la sentencia en el Desafío The Box 2023 y llora al conocer la noticia

Luego de haber ganado en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, los integrantes de Alpha se reúnen en su casa para decidir a qué mujer le enviarán el cuarto chaleco de sentencia del ciclo en el Desafío The Box 2023 , pues todas las Súper Humanas de Beta actualmente portan la prenda en cada unas de las pruebas que han tenido, de manera que solo queda libre Gamma y su mismo grupo.

"Sí o sí toca mandar el chaleco para allá (Gamma) Cualquiera de las tres a la que se le ponga el chaleco es buena. ¿Quedamos claros?, ¿Entonces usted, Rapelo, va de emisario?", preguntan los concursantes de manera que el amigo de Juli revela que evidentemente llevará las malas noticias a sus contrincantes y regresará para contarles todos los pormenores de lo que ocurra.

"Sí, yo no le voy a dar muchas vueltas. Mai, mi amor. Los quiero mucho a todos, nos vemos mañana", revela Rapelo justo antes de salir por la puerta de Gamma. La joven, por su parte, no puede evitar el llanto, pues asegura que, aunque sabía que ella sería la seleccionada para ir a Muerte, se siente un poco conmovida por el rumbo que ha tomado la competencia en los últimos días.

La broma que le juegan a Sara en Beta

Al conocer esta noticia, la joven se desborda en llanto, pues recientemente les ha contado a sus colegas que se siente agotada tanto física como mentalmente para continuar en el reality de los colombianos; sin embargo, luego de unos minutos, todos le cuentan la verdad, pues el equipo de Sensei en realidad decidió ponerle este reto al grupo naranja.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



