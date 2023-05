Byron volvió al Desafío The Box y causó furor en redes por su cambio de look

La triste despedida de Bogdan del Desafío The Box había dejado con un sinsabor a los miembros de Alpha y a sus fanáticos, pues este participante se había ganado un cariño especial por parte de todos ellos gracias a su personalidad y su visión sobre el juego y la convivencia, no obstante, el inesperado regreso de Byron le dio otra cara a este adiós.

La lesión del creador de contenido hizo que los integrantes del equipo morado derramaran varias lágrimas con sus palabras de despedida, pues no es sencillo tener que separarse de una persona que se volvió parte de su familia. Por otra parte, esto dejó a la expectativa a los demás desafiantes, quienes tampoco se esperaban esta salida.

Luego de que Andrea Serna permitiera que Bogdan se fuera, les comentó a todos los participantes del Desafío The Box que el participante que debía volver era Mateus , no obstante, aunque hizo una pausa de expectativa en la cual generó que los miembros de Alpha empezaran a llamarlo, indicó que él no se sentía en las condiciones para volver y que daría un paso al costado.

Inmediatamente, la presentadora reveló que por tal motivo Byron era quien se reintegraba a la competencia para portar los colores de su primer equipo y dejó a todos con la boca abierta. Mientras que quienes conforman la escuadra morada no podían contener la emoción, los miembros de Gamma se sintieron incómodos al enterarse de esta noticia, pues querían que su excompañero tuviese la oportunidad.

Más allá del regreso de este desafiante, los televidentes no pudieron dejar de comentar acerca del cambio de look que tuvo, dado que su color de cabello era bastante particular y uno de sus diferenciales, además que no pensaron que fuera a quitárselo.

Al entrar por la puerta de Alpha, pudimos observar a un Byron con el cabello rapado y dejando a relucir ese negro de su tono natural, lo cual dejó sin palabras tanto a los televidentes como a todos los que están en la Ciudad de las Cajas, dado que no esperaron verlo así.

Las opiniones fueron muy divididas, ya que algunos consideraron que su toque especial era ese rubio platinado, mientras que otros solo afirmaron que verlo volver fue una de las mejores noticias.

#DesafioTheBox #DesafioTheBox3 #desafiothebox2023 que me dicen de Byron? Jajajaja paso a ser el más bello del desafio al más horrible JAJAJAJA sin su cabello perdió su encanto😅 — Yuliannys Tovar (@YuliannysT) May 31, 2023

A su vez, los rivales de esta escuadra también se notaron sorprendidos al ver a Byron con este nuevo corte de cabello, pues fue lo primero que comentaron al observarlo llegar, siendo Juli, una de sus excompañeras, quien más se alegró de tenerlo en la Ciudad de las Cajas.

Byron volvió al desafío y yo pegué el grito de aquí al cielo. — Y🖤 (@ymlili11) May 31, 2023

Me da risa que alpha le cuenta a byron las cosas, como si el no supiera y lo bueno es que el sabe más que ellos#DesafioTheBox2023 #DesafioTheBox3 #DesafioTheBox pic.twitter.com/YOazEqROZw — jurado del Desafio the Box3 (@soycoraje10) May 31, 2023

