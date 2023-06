Sara niega haberse rendido en el Desafío The Box 2023 y dice que quiere conocer más a Sensei

Sara , integrante de Beta, se convirtió en la más reciente eliminada del Desafío The Box 2023 , pues resultó ser la única mujer que no logró cruzar la línea de llegada durante su paso por el Box Negro. Aunque dividió opiniones en los demás equipos porque muchos consideraron que se había rendido, la Súper Humana explica en Caracoltv.com que intentó ganar; sin embargo, se bloqueó en un momento.

"Se me salían las lágrimas y era porque sentía frustración, como tristeza de no haber podido iniciar la prueba porque, como he dicho, soy una persona que nunca se rinde y muchas personas lo van a tomar así. No, simplemente estaba paniqueada y no podía realizar lo que me hubiera gustado hacer en la prueba precisamente por el miedo, entonces también es una invitación para que no se dejen nublar por las emociones que tengan en el momento", expresa en medio de la entrevista.

Mira también: Byron volvió al Desafío The Box y causó furor en redes por su cambio de look



¿A qué participantes le gustaría conocer fuera de La Ciudad de las Cajas?

La desafiante revela que le gustaría tener la posibilidad de conocer un poco más a Sensei y saber la razón por la cuál es un apasionado por el deporte, pues a lo largo de su paso por esta zona de Tobia, Cundinamarca alcanzó a escuchar que tiene una especie de colección de medallas que le ayudan a recordar todas las competencias en las que ha logrado coronarse como campeón.

No te pierdas: Sara fue víctima de una broma en el Desafío The Box, ¡la hicieron llorar!

"Me parece que es un competidor muy bueno, aguerrido, siento que hace las cosas demasiado bien. Él mencionó que tenía una pared llena de medallas, me encantaría conocer la forma de pensar y por qué es tan competitivo", agrega.

Asimismo, dice que estaría encantada de seguir siendo amiga de Escudero, con quien ha conformado una bella amistad debido a que la apoyaba hasta en los momentos más complejos del reality de los colombianos y con Byron, a quien una vez le confesó que podría coquetear con él dentro de la producción si estuviese interesada en hacerlo.

Te puede interesar: Los equipos del Desafío The Box compiten por un día de cabalgata, ¿quiénes se quedan con el castigo?

Publicidad

"A Byron, me encantaría también conocerlo afuera. De verdad que cuando estuvo en el equipo fue una energía muy bonita, tiene una personalidad espectacular, de hecho acá me dijo 'nos vemos afuera'", finaliza.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.