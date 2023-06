Cuatro mujeres defienden su cupo en el Desafío The Box 2023, pero una sale del reality

La alarma suena en La Ciudad de las Cajas y Andrea Serna aparece en las pantallas para anunciar el Desafío a Muerte, que en esta oportunidad esta a cargo de cuatro grandes Súper Humanas, tres mujeres de Beta y una de Gamma; por lo que cita a todos los participantes al Box Negro para presenciar la prueba con la que se definirá la eliminada del ciclo.

"Sé que el agotamiento ya se siente en sus mentes, en sus cuerpos y sé muy bien que el rigor de la competencia no les permite ver todo lo que han logrado. Ustedes han enfrentado 40 pruebas, 9 muertes, ciclos y en algunos casos semanas sin comer. Han vivido en un territorio tan hostil como lo es Playa Baja y esto solo da cuenta de esa voluntad inquebrantable que los hace a todos unos Súper Humanos, ¿no es para sentirse orgullosos?", menciona en medio de la transmisión.

Posteriormente, cita a Juli, Sara, Mai y Kate para demostrar sus habilidades físicas en el terreno de juego. La prueba consiste en que cada una debe expandir una escalera desde la plataforma elevada para poder descender y luego pasar por unos equilibrios y un arrastre de piedras seguidos de túneles que las conducirán hasta otra plataforma.

Allí liberarán una estructura que bajaran por otro conducto hasta llegar a un armazón, donde soltarán cuatro esferas que pondrán en la estructura de equilibrio y que llevarán hasta el inicio de la pista. Después, deberán ponerlas en unos palos por donde las deslizarán para sí evocarlas en cuatro diferentes cestas.

Luego de la explicación,, Mai, Juli y Kate hacen el recorrido y logran cruzar la línea de llegada de manera que la presentadora finaliza la prueba. Es así como Sara se entera que oficialmente su historia en el Desafío The Box 2023 ha llegado a su fin luego de haberse demostrado en los Boxes de lo que en realidad está hecha.



