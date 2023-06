Bogdan reveló el nombre de otras mujeres que quisiera conocer mejor fuera del Desafío The Box

Bogdan fue uno de los participantes del Desafío The Box 2023 que más dio de qué hablar en el programa, pues desde un principio llamó la atención por su apariencia y posteriormente por su rendimiento en las pruebas y el evidente interés que sentía por su rival Sara . A pesar de que pudo acercarse a la joven modelo de Beta, parece que no lograron congeniar del todo.

Cabe recordar que Sara invitó al tik toker al Cubo en La Ciudad de Las Cajas, pero posteriormente le dijo que aunque le atraía físicamente, solo quería tener una amistad. Esto no afectó a Camilo Bogdan, pero incluso cuando tuvo que retirarse del reality por su lesión, insistió en que le gustaría conocerla mucho mejor; peor no es a la única. En una transmisión en vivo de Caracoltv.com en la que él participó junto con Kate, él respondió a la pregunta de un seguidor: ¿A quién más le gustaría conocer mejor por fuera del Desafío?

“A muchas personas. Creo que con Valeria hice una conexión bacana porque es una parcera, obviamente quiero hablar con Cifuentes y también con Juli porque cuando la arrebataron de Alpha quedaron muchas cosas que no pudimos vivir y tiene una personalidad muy similar a la mía. Es súper extrovertida le gusta parchar, los juegos, y demás”, expresó.

Agregó que se llevó una enseñanza muy grande por parte de cada rival con el que interactuó: “Siento que todas las personas fuera del Desafío sí o sí te tienen que aportar algo a tu vida”. Adicionalmente, mencionó a Kaboom e Iván como dos hombres con los que cree que podría conectarse muy bien y tener una gran amistad.

Además de responder a esta interrogante, Bogdan también se refirió a ciertos comentarios que resultaron polémicos en el programa, como que en Gamma son traicioneros o que los integrantes de Alpha son creídos. “En el Desafío tenemos mil cosas detrás y hay comentarios sueltos que a veces se hacen, pero que van dentro del rigor de la competencia”.