JP, exparticipante del Desafío The Box, reveló qué le faltaba a Omega para sobresalir en el reality

El más reciente Desafío a Muerte dejó como eliminado a JP , integrante de Alpha, un Súper Humano que demostró no solo tener suficientes habilidades físicas para llegar a un punto avanzado de la competencia, sino también que presumió su gran corazón cuando en medio del Box Negro se ayudó mutuamente junto con Escudero, miembro de Beta.

En diálogo con Caracoltv.com, el desafiante reveló que fue una gran sorpresa regresar a La Ciudad de las Cajas por la lesión de un compañero y sobre todo porque ingresó a un equipo completamente diferente que lo acogió desde el primer momento y le ayudó a prepararse físicamente cada vez que salían a competir en el terreno de juego.

Mira también: Andrea Serna le pregunta a Sensei en el Desafío The Box a qué hombres ve como verdaderos rivales

"A Omega también lo llevo en mi corazón, pero siento que nos faltaba una voz de aliento, alguien que nos apoyara o alguien que tomara la capitanía y dijera hay que hacer esto y lo otro. En Alpha sí habían dos personas clave que nos apoyaban y nos decían como 'hey, hay que salir adelante, hay que luchar' y esa es la gran diferencia", expresó en medio de la entrevista.

Asimismo, confesó que hay compañeros que llevará por siempre en su corazón, pues logró crear un vínculo que espera pueda trascender de Tobia, Cudinamarca. Se trata de Rapelo, a quien le dejó una oración antes de abandonar el reality de los colombianos, y también a los capitanes.

No te pierdas: Flaca e Iván le explican a Byron por qué le enviaron el chaleco de sentencia del Desafío The Box

Publicidad

"Cifuentes y Sensei. Siempre estaban buscando la manera como de enseñarnos o de que fuéramos mejores o que destacáramos más (...) Nosotros practicábamos mucho en lo que no éramos tan buenos", dijo.

Finalmente, invitó a los televidentes a estar conectados con la competencia, pues personalmente le dejó como enseñanza confiar más en sí mismo y demostrarse de lo que en realidad está hecho.

Te puede interesar: Bogdan reveló el nombre de otras mujeres que quisiera conocer mejor fuera del Desafío The Box



¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?