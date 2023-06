JP y Escudero se ayudan en el Desafío a Muerte y generan admiración entre sus compañeros

Al Box Negro llegan JP, Escudero, Byron y Rapelo para dar lo mejor de sí mismos en el Box Negro durante el Desafío a Muerte. Cabe aclarar que la presentadora del Desafío The Box , Andrea Serna, había anunciado a través de la videollamada con los equipos en La Ciudad de las Cajas que esta sería la última eliminación de un Súper Humano antes de que una casa quede eliminada en el Desafío de Capitanas.



Una prueba difícil de superar

Tan pronto todos están reunidos en esta zona de Tobia, Cundinamarca, Serna da a conocer detalles de la competencia: "Cada uno de los desafiantes tendrá que halar una cuerda que tiene una bola de cemento en la punta. Al subir, la engancharán y podrán descender por esta, luego tendrán que liberar una escalera de una cama de piedras. Con esta en su poder, subirán la rampa y al descender, anclarán la escalera para llegar a la plataforma. Allí sacarán un mazo de un baúl. Al bajar, golpearán unas figuras que al romperse botarán unas bolas de cemento que llevarán al inicio de la pista, esta vez pasando por el arrastre bajo. Una vez allí se encontrarán con un tablero con el que tendrán que ayudarse para meter las pelotas en tres diferentes lugares. Se salvarán los tres primeros desafiantes que lleguen".

Uno de los momentos que más destacan de todo el encuentro deportivo es cuando Escudero y JP se ponen de acuerdo para ayudarse a cargar las pelotas de cemento en una de las rampas, pues no pueden seguir el recorrido con el peso que están cargando. De inmediato, los comentarios por parte de sus compañeros no se hacen esperar, pues todos aseguran que es admirable ver cómo los excompañeros de Omega se colaboran sin importar que son rivales compitiendo por quedarse dentro de la producción.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



