Andrea Serna le pregunta a Sensei en el Desafío The Box a qué hombres ve como verdaderos rivales

La alarma suena en La Ciudad de las Cajas y Andrea Serna aparece en las pantallas para anunciar el Desafío a Muerte, que en esta oportunidad está a cargo de Byron, Rapelo, JP y Escudero. Justo antes de citar a los tres equipos al Box Negro del Desafío The Box , la presentadora aprovecha para conversar un poco con los Súper Humanos.

Inicialmente, la pregunta a Alpha cómo fue su experiencia asumiendo el castigo que le puso la casa Beta, de manera que los desafiantes revelan que quedaron muy agotados, pues tuvieron muy pocas ocasiones para descansar las piernas y la espalda. De manera cómica, también aseguran que no tendrán deseos de salir de fiesta en un buen tiempo.

El momento que quizá más llama la atención de esta videollamada es cuando Serna interroga a Sensei sobre los hombres a los que considera verdaderos rivales dentro del reality de los colombianos, pues el deportista responde que siente una admiración por todos los que han llegado hasta este punto de la competencia y han demostrado todas sus habilidades físicas en el terreno de juego.

"La verdad pues, si han llegado acá es porque han demostrado ser fuertes, rápidos, ágiles, versátiles, inteligentes, asertivos. Por ejemplo, Kaboom es un excelente deportista, lo admiro y lo espeto mucho. Siempre le he dicho a Yan que es muy bueno, Iván tiene mucho talento también, Ricky ha hecho unas pistas excelentes así que no, todos tienen el mérito de estar acá y con el que llegue a la final me sentiría feliz", expresó.

Mientras todos se muestran agradecidos por esas declaraciones, la presentadora cita a los sentenciados al Box Negro para definir de una vez por todas quién es el más reciente eliminado de la producción de Caracol Televisión.

