Flaca e Iván le explican a Byron por qué le enviaron el chaleco de sentencia del Desafío The Box

El capítulo número 52 inicia con el equipo Alpha terminando el reto que le puso Beta al ganar la prueba de Sentencia, Premio y Castigo. Mientras tanto, los integrantes de la casa azul y sus invitados se preparan para pasar un momento divertido en el Club House, en donde los está esperando Gabriela Tafur, la anfitriona del Desafío The Box 2023.

Justo cuando se encuentran comiendo y pasando un momento agradable, Flaca e Iván piden la atención de los Súper Humanos para aclarar una situación. Se trata de la alianza que había entre Gamma y Alpha, pues según ellos, nunca planearon debilitar a Beta y agregan que su verdadero propósito era proteger a los desafiantes que consideran fuertes.

"En ningún momento hubo una alianza con decir 'no, cuidémonos entre nosotros y vayamos contra Beta'. O sea, en realidad nosotros quedamos en protegernos entre los buenos. Ricky y Yan son buenos, tú también eres bueno, pero nosotros vimos la posibilidad de que como acabaste de llegar, hubo varios ciclos en los que no estabas, te pusimos el chaleco simplemente a ti", señala la joven.

Las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar

Al regresar del Club House, los tres concursantes les cuentan a sus compañeros lo que abordaron durante la conversación. Uno de los momentos que justamente más llama la atención es cuando el comunicador social revela que cree que Iván está siendo manipulado por alguna de sus amigas.

"Yo siento que a él lo presionan allá y le cambian la checa", dice Rapelo a lo que el joven responde: "sí, yo también digo lo mismo, pero me di cuenta que no es la Flaca", agregando que Guajira o Mai pueden ser las personas que están detrás de toda la estrategia que están llevando a cabo dentro de La Ciudad de las Cajas.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



