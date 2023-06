Kate, del Desafío The Box, ya conocía a Escudero antes de ingresar al reality, ¿de dónde?

La salida de Kate del Desafío The Box 2023 causó, sin lugar a duda, mucha tristeza en miles de colombianos que la apoyaban y querían verla llegar más lejos, pues se vio obligada a abandonar La Ciudad de Las Cajas por una lesión. Como muchos televidentes expresaron sus deseos de conocerla más, ella estuvo en una transmisión en vivo y reveló algo que resultó sorprendente para muchos.

Katerine López Hincapié, quien es administradora de empresas y una gran modelo, participó en un live junto con Bogdan , el exintegrante de Alpha que también salió de la competencia tras lesionarse la rodilla.

Allí, ambos recordaron los mejores momentos que vivieron en cada uno de sus equipos e incluso los más difíciles. También dieron el nombre de quiénes creen que serán los ganadores y mucho más.

Teniendo en cuenta que Kate suele compartir en sus redes sociales imágenes de sus trabajos como modelo, se le preguntó cómo fue la experiencia grabando el videoclip oficial de ‘Mojando Asientos’ de Maluma con Feid , y ella realizó un pequeño Storytime de que el paisa fue el director del mismo y se encargó de elegir el vestuario, los planos, y demás.

Escudero , quien sigue en competencia e ingresó, al igual que Kate al equipo Omega, es la segunda voz oficial del intérprete de ‘ Hawai ’, ‘Felices los cuatro’, por lo que surgió la duda de si ella lo conocía antes de entrar al Desafío.

“Yo conocía a Escudero desde la universidad, pero no tenía ni la menor idea de que iba a estar en ese programa. Ambos quedamos sorprendidos y como nos tocó en el mismo equipo fue muy chistoso”, expresó la empresaria de 29 años.

Ni Kate ni Escudero revelaron esto ante las cámaras en La Ciudad de Las Cajas, pero ahora se conoció un secreto que ambos tenían muy bien guardado. Finalmente, tanto Kate como Bogdan extendieron una invitación para que los colombianos sigan conectados con el Desafío The Box 2023.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Super Humanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.