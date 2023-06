JP contó la historia de una estampa religiosa que encontró en su maleta del Desafío The Box 2023

En medio de los momentos de tensión que se viven en el Desafío The Box 2023 , siempre hay espacio para la calma y las conversaciones entre compañeros donde cada uno abre su corazón y se siente en la confianza suficiente para revelar detalles de su vida. En esta ocasión, JP se encontraba descansando con Aleja antes del llamado para la siguiente prueba y un objeto que el ganadero tenía en sus manos despertó la curiosidad de su compañera.

El competidor de Alpha decidió entonces contarle a su coequipera todos los detalles de esta "estampita" que tomó un significado muy especial durante la competencia. Inició relatando que su mamá y su tía son dos mujeres muy devotas y creyentes, por lo que siempre que veían su billetera o su maleta, le dejaban papeles de oraciones para que estas lo acompañaran en sus viajes o en su día a día.

“Yo abría mis morrales o mi billetera y encontraba un montón de oraciones, incluso se me dañaban porque ellas me las guardaban a escondidas. Cuando vine al Desafío The Box yo no sabía que tenía eso en la maleta, la conservé, pero nunca leí porque estaba muy nervioso y ansioso. Al abrirla hace poco sentí una conexión especial con mi mamá porque ella es muy creyente”.

Mientras el participante de 28 años contaba la historia, Aleja miraba la estampita e incluso dijo que este era un objeto con un valor sentimental muy especial, aunque estuviera algo arrugada después de que él estuvo en Playa Baja . “Tú no sabes el amuleto tan grande que es esto”, expresó la modelo.

La conversación entre los dos Súper Humanos finalizó con JP bromeando sobre lo creyente que es ahora, pues intenta tener un espacio a solas y rezar constantemente. “Yo voy a salir de acá, hecho un cura, rezo por la mañana y por la noche. Esta experiencia me ha ayudado a creer mucho”, dijo.

Cabe recordar que desde que JP volvió a La Ciudad de Las Cajas, su rendimiento en los diferentes Boxes ha mejorado significativamente, pues incluso Sensei y Bogdan lo motivaron y entrenaron para mejorar ciertos aspectos como competidor.



