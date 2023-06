Beta juega 'alguien de aquí', Alpha se confiesa ante JP y en Gamma se hacen sensuales masajes

La convivencia entre los participantes del Desafío The Box es un factor fundamental dentro de la competencia, pues esta permite crear vínculos entre ellos, los cuales finalmente se verán reflejados en el rendimiento de cada uno de los equipos, dado que permite un entendimiento en cada uno de los boxes, además de darles más confianza al momento de hacer la retroalimentación.

Es por ello que los miembros de Beta, Alpha y Gamma aprovechan el tiempo que tienen entre pruebas para disfrutar juntos, ya sea con juegos o dinámicas, o para abrir sus corazones y expresar las cosas que los inquietan durante el lapso que están en la Ciudad de las Cajas.

Esto hace que Beta, impulsados por Juli , se atreva a sumarse a la dinámica de 'alguien de aquí', la cual consiste en que, sin decir a quién va dirigido el comentario, cada uno diga cosas reveladoras del otro, con la intención de que estas sean cada vez más directas y vergonzosas.

Por otra parte, en Alpha tienen un momento para confesarse, por lo que los miembros de este equipo le ofrecen una disculpa a JP porque antes de que llegara ellos se habían sentido incómodos de que fuera parte de la escuadra, ya que tenían una percepción totalmente distinta sobre él y su manera de competir, sin embargo, exaltan que todo eso ha cambiado.

Con respecto a Gamma, Iván y La Flaca son el blanco de burlas por parte de sus compañeros, quienes los molestan por causa de unos masajes bastante sensuales y los cuales se hacen entre sí, por lo que llegan al punto de dejarlos solos dado que no quieren invadir su privacidad.

