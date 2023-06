JP reveló que en el pasado le hicieron brujería: “Me pusieron un muerto al lado”

JP es un competidor del Desafío The Box 2023 que despierta todo tipo de emociones entre sus compañeros y entre los colombianos que se conectan cada noche con este entretenido reality. Y tal parece ser que en su vida real sucede lo mismo, pues durante una charla muy sincera con Aleja y Valeria , les confesó que lamentablemente él ha sido víctima de actos de brujería malintencionados.

La conversación se dio después del Desafío a Muerte donde Sara, Juli, Mai y Kate definieron quién abandonaría la Ciudad de Las Cajas, por lo que todos los equipos ya se encontraban en sus casas descansando.

Estando los tres integrantes de Alpha en una cama, JP empezó a contar cómo se dio cuenta que en años pasados dos personas le habían hecho brujería para afectarlo en todos los aspectos de su vida.

“Yo vivía en Medellín solo y hubo un tiempo donde yo me levantaba a las 2:00 a.m. y veía la silueta de alguien parado en la esquina de la casa …así pasaba todas las noches”, comentó inicialmente.

Luego expresó que durante un viaje a Tuluá conoció, por medio de una prima, a un hombre que trabajaba con ángeles, y con tan solo verlo identificó que a él “lo tenían trabajado”.

Aunque él era algo escéptico con respecto al tema, dejó que su madre lo convenciera de hacer un ritual con aquel señor, pero algo extraño sucedió.

“Me sacó dos velas y explicó que la roja es el amor y la blanca es de la vida, me puso a escoger y elegí la blanca. La prendió y se cayeron cosas en el segundo piso. Él me hablaba, pero miraba al lado, yo le preguntaba cosas que solo yo sabía, y él las respondía correctamente”, relató el piloto.

Luego de esto, a JP le explicaron que una mujer en ecuador le había hecho un trabajo. “También me pusieron un muerto al lado para que me opacara y no me dejara brillar en la vida”. JP sintió que todo esto tenía sentido, pues no tenía suerte con las mujeres y nunca era el centro de atención, además venía de atravesar momentos duros en su familia y en la universidad.

Ante esto, y mientras sus dos coequiperas se mostraban muy sorprendidas, él confesó que decidió hacerse una "limpia" y su vida cambió desde ese momento.

Por su parte, Valeria opinó que este tipo de actos no deberían hacerse, pues “eso se devuelve, se debe aceptar que la otra persona no debe estar con uno”. Además, contó una experiencia similar con la tía de una amiga, quien falleció porque le hicieron un "entierro de muñecos".