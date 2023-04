Valeria y Sara reciben en el Desafío The Box 2023 los obsequios que les enviaron

El capítulo número 15 del Desafío The Box 2023 inicia con la llegada de Gabriela Tafur, la anfitriona de la producción, a la casa Beta. Allí hace entrega oficial de la picada que se subastó anteriormente a Sara y Valeria. Cabe aclarar que los participantes que pagaron por dicho platillo fueron Bogdan y Byron, integrantes de Alpha.

"Hola, muchachos. Llegó el domicilio y además yo les traigo otra cosita que les mandaron... Es real, les mandaron unas carticas, hay que leer en voz alta obviamente", menciona Tafur de manera jocosa, de manera que las Súper Humanas revelan un par de palabras de lo que dice la correspondencia.

Posteriormente, se sientan en el comedor de la casa azul y se comen toda la picada mientras sus compañeros hacen comentarios graciosos al respecto. Antes de abandonarlos, Tafur les dice a las desafiantes que la regla de oro es no compartir los alimentos con sus colegas.



¿Atracción a la vista en el Desafío The Box?

Valeria es la primera en confesarle a las demás mujeres del grupo que comió tanto que definitivamente no le cierra el micrófono y agrega que ingirió todo debido a que le daba pesar dejar sobrados y ver cómo los demás anhelaban probar aunque fuera un solo bocado de la receta.

La joven, al igual que Gema, empiezan a molestar a Sara con Bogdán, asegurando que le tomó mucho afecto a la carta que le enviaron: "ay, mira como se puso porque pensó que se habían llevado la cartica. O sea, ella va a guardar eso por el resto de su vida, lo va a mandar a estampar. Ella lo va a pegar en el cuarto así. Hasta que Bogdan le ponga el anillo, mi amor", dice.

Uno de los momentos que más llama la atención, es precisamente cuando, tiempo después, Valeria le revela a Ricky que tuvo intenciones de rechazar el regalo que le envió Byron porque no desea crear malos entendidos, pues ella tiene una relación formal fuera de La Ciudad de las Cajas y no quiere que nada de lo que ocurra en el reality la perjudique.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?