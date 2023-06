La lesión de una mujer impide que un equipo del Desafío The Box pueda cambiar su suerte

Luego de informarles a los participantes del Desafío The Box 2023 que la prueba de Sentencia y Hambre se desarrollaría en el Box Amarillo y de mencionar que el segundo puesto debe escoger entre avena y gelatina de pata, Andrea Serna recibe a los representantes de Alpha, Gamma y Beta para explicarles cómo se llevará a cabo la competencia.

Básicamente, cada pareja deberá pasar una estructura de troncos seguido de un obstáculo de piedras que la conducirá a un sendero de barro en el que deberán superar una serie de obstáculos. Al bajar a la otra parte del Box, tendrán que escalar una reja y descender por una estructura de túneles hasta llegar a uno en dirección vertical donde cada jugador liberará un balón. Una vez los tengan en su poder, regresarán por el mismo circuito y dejarán las pelotas en la cesta que se encuentra al inicio para que la otra pareja inicie su parte del trabajo.

Tan pronto cuando empiezan la competencia, los desafiantes destacan por su rapidez, agilidad, fuerza y osadía para escalar cada una de las rampas; sin embargo, uno de los momentos que justamente se roba las miradas de los espectadores es cuando Kate, integrante de Beta, presenta una lesión al caer mal sobre uno de los pies, por lo que le pide a Ricky que la ayude.

De inmediato, un paramédico de la producción entra al sendero lleno de lodo para auxiliarla mientras los demás continúan haciendo el ejercicios. Al final, Alpha resulta ser el ganador del encuentro deportivo, seguido de Gamma.

Kate, por su parte, es llevada a un lado del Box Amarillo para que se recupere físicamente mientras sus compañeros no pueden creer que hayan estado tan cerca de ganar la comida dentro del reality de los colombianos, pero que un incidente como este les haya quitado la posibilidad de tener la anhelada recompensa.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?