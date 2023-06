Los equipos del Desafío The Box juzgan a Sara por haberse "rendido" en la Muerte: "se quería ir"

Muchas son las reacciones que se producen en el Box Negro del Desafío The Box 2023 por la salida de Sara, integrante de Beta, pues aunque muchos consideran que presentaba varias fallas cada vez que salía al terreno de juego a demostrar sus habilidades, también coinciden en que ella debió esforzarse más en la Muerte para seguir luchando por sus sueños en La Ciudad de las Cajas.

Algunos de los primeros en referirse al tema son los Súper Humanos de Alpha que aseguran que quizás la joven estaba cansada no solo física, sino también mentalmente de estar dentro de la producción. Cabe aclarar que en varias oportunidades Sara le mencionó a Ricky que deseaba salir cuanto antes de Tobia, Cundinamarca, pues la presión del juego estaba empezando a pasarle factura.

La historia de Sara llaga a su fin en el Desafío The Box

Andrea Serna se vuelve a reunir con los participantes para conversar algunos temas sobre la prueba y también para despedir oficialmente a la creadora de contenido digital. Uno de los momentos que más llaman la atención del encuentro es cuando le pregunta a Mai lo que piensa acerca de la actitud de Sara, pues decidió "rendirse", según muchos compañeros.

"Pues todos venimos aquí con ganas de competir, de enfrentarnos a deportistas de alto rendimiento y ver que una persona se rindió así, no sé, no me gusta. Igual le grité como dale que esto no se acaba hasta que se termina, pero ella se rindió y pues nada que hacer", señala en medio de la transmisión del capítulo.

Finalmente, Sara habla de los complejo que ha sido para ella competir sin comida y sin ánimos en los últimos días y agradece a todos por la paciencia que le tuvieron. Los integrantes de Alpha, Gamma y Omega esperan su respectivo turno para abrazarla y desearle los mayores éxitos en esta nueva etapa de su vida a la que se enfrenta.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



