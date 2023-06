Rapelo entrega el primer chaleco de sentencia del ciclo en el Desafío The Box, ¿Alpha protege a JP?

Nuevamente, Alpha se queda con la posibilidad de escoger al hombre que portará el primer chaleco de sentencia del ciclo en el Desafío The Box. Tal y como mencionó Sensei al inicio del capítulo, el propósito es proteger a JP de los otros grupos, en especial de Gamma, por lo que buscan la manera de enviarle la mala noticia a uno de sus oponentes

Para esta ocasión, el elegido como emisario es Rapelo, que toma la caja de manera con el chaleco en el interior y se dirige rumbo a la casa Beta. Luego de saludar a los Súper Humanos y de ver que Kate se está recuperando de la lesión que presentó en el Box Amarillo, da a conocer que el participante que deberá defender su cupo en el reality de los colombianos es Escudero.

"Papi, admiración para ustedes, sin ciclo de comida (...) Sé que puedes y que tienes todo el potencial. Los quiero, chao, se cuidan", comenta el joven mientras abandona rápidamente la casa.

La reacción de Escudero al saber que debe defender otra vez su permanencia en el programa

"No se sabe qué vaya a pasar en esta ocasión, ya el juego se apretó, cualquiera puede salir. Me sorprende lo que me dijo él, dizque me admiraba, pues lo sentí real", señala el competidor, a lo que sus colegas contestan que es importante ganar en las próximas pruebas debido a que lo más probable es que los otros equipos se pongan de acuerdo para enviarlo al Box Negro junto a Ricky y Yan.

Finalmente, el capitán de la casa azul revela que tiene un pálpito que le indica que Sara volverá a La Ciudad de las Cajas, lo que puede ser contraproducente para para todos, pues considera que no tuvo un buen desempeño físico cuando estuvo en el juego.

