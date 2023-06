Desafío The Box: Kate se lesiona y Ricky bromea sobre el posible regreso de Sara: "una maldición"

Las reacciones a la lesión que sufre Kate, integrante de Beta en el Desafío The Box , por una caída que tuvo en el Box Amarillo no se hacen esperar, pues inicialmente todos se muestran preocupados por su estado de salud; sin embargo, cuando la situación está más controlada, algunos miembros de la casa azul bromean sobre el posible regreso de Sara a La Ciudad de las Cajas.

Cabe aclarar que Sara se convirtió en la más reciente eliminada del reality de los colombianos al perder en el Desafío a Muerte contra Mai, Kate y Juli. Aunque muchos Súper Humanos aseguraron que ella había decidido rendirse porque estaba agotada física y mentalmente de la presión de la competencia, ella desmintió estos comentarios, agregando que se había bloqueado al inicio del Box Negro, razón por la cuál no pudo ser la rival que sus compañeras deseaban.

Mira también: Cuatro mujeres defienden su cupo en el Desafío The Box 2023, pero una sale del reality



Los comentarios de Ricky sobre Sara

Al ver que Kate tiene uno de los pies lastimados por la caída que tuvo en medio del Desafío de Sentencia y Hambre, el capitán de Beta no puede evitar el recuerdo de la regla de la producción que indica que si un participante sale por lesión debe regresar el concursante eliminado inmediatamente anterior, por lo que en este caso sería la joven creadora de contenido digital.

No te pierdas: Los equipos del Desafío The Box juzgan a Sara por haberse "rendido" en la Muerte: "se quería ir"

"Teníamos full oportunidad de remontar. Ya son cosas que pasan, ahí si ya no podemos hacer nada (...) Y él dijo, vuelve Sara, parce, ¿qué es esta maldición? No, esto sería muy chistoso en serio. Traigan un cura, tráigannos algo, en serio esto ya sería la tapa de las tapas y Sara vuelve sin plata", comenta Ricky a lo que Yan contesta: "Ya no somos Beta, sino los resalados".

Posteriormente, los tres equipos se reúnen de nuevo con la presentadora para conversar un poco acerca del enfrentamiento deportivo que tuvieron en medio del lodo.

Publicidad

Te puede interesar: Escudero se pelea con Ricky en el Desafío The Box por Sara: "más bobita que te la dejas montar"

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?