Escudero se pelea con Ricky en el Desafío The Box por Sara: "más bobita que te la dejas montar"

Escudero tiene una fuerte discusión con Ricky en el Desafío The Box 2023 luego de intentar defender a Sara de los comentarios que hacen sus compañeros acerca de su desempeño en cada una de las pruebas. El hecho se produce en la casa Beta justo antes de recibir el llamado de Andrea Serna en La Ciudad de las Cajas, lo que genera opiniones encontradas entre Yan y Kate que están presentes a diferencia de Juli que fue invitada a la cabalgata.

Todo inicia porque la joven expresa su deseo de salir del reality de los colombianos. Para ello, planea ir lento en el Desafío a Muerte, pues así sus compañeras lograrán superarla lo más pronto posible. Es allí cuando los hombres empiezan a hablar sobre la posibilidad de que surja un imprevisto y ella tenga que avanzar en competencia, a lo que Escudero le pide a su amiga que no permita que le falten al respeto.

"Nadie se la monta, sino que se da cuenta que por errores de ella no ganamos. Montar es otra cosa", expresa tajantemente Ricky. En este punto, la doble voz de Maluma asegura que Sara se caracteriza por ser muy calmada y recibir todos los mensajes de la mejor manera posible; sin embargo, él considera que no podría permitir que alguien lo señalara de ser el motivo principal por el que pierden en los encuentros deportivos.

"Tranquilo. Igualmente si es así, si son errores míos, tranquilo que ya tomé la decisión de irme y ya empiezan a tener las victorias de ahora en adelante a ganar todo, el hambre, servicios, comodidades, todo", agrega Sara un poco molesta con la situación.

La discusión no termina allí, pues Escudero le pide al capitán que entienda los estilos de vida que tiene cada uno de los integrantes, pues compara su oficio como artista con la condición física que tiene un atleta: "En las pistas, cuando son de resistencia, uno sabe que no aguanta (...) Usted es muy cabeciduro, terco, incluso con las mujeres", finaliza.



