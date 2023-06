Después de varios ciclos sin ganar, Beta probó el dulce sabor de la victoria en el Desafío The Box

A medida que avanza la competencia en La Ciudad de las Cajas, los Súper Humanos del Desafío The Box 2023 van demostrando hasta qué punto son capaces de llegar y exponen cómo es su verdadera personalidad cuando están conviviendo bajo presión. En este ciclo, los participantes no solo disfrutaron de las dulces victorias, sino que también se retaron a sí mismos a mejorar en cada uno de los Boxes.

Uno de los equipos que más llamó la atención durante este ciclo fue precisamente Beta, que logró llevarse el primer puesto durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Luego de haber pasado varios ciclos consecutivos sin comer, los integrantes de la casa azul llegaron al Club House para recargar energías. Además, tuvieron la oportunidad de invitar a Flaca, Iván y Byron para compartir junto a Gabriela Tafur de un picnic.

Como este, hubo muchos más triunfos, la mayoría atribuidos a Gamma que resultó salir bien librado, pues no solo ganó durante el Desafío de Sentencia y Bienestar, sino que sus miembros también protegieron a los hombres, ya que el Desafío a Muerte reunió a tres hombres de Alpha y uno de Beta, quedando así eliminado JP. Un nuevo ciclo se tomó el reality de los colombianos, de manera que los desafiantes regresaron a sus respectivas casas para conversar acerca de lo que había ocurrido en el Box Negro.

Al llegar, los estaba esperando la alacena completamente llena con productos que les ayuda a mantener un estilo de vida saludable, tal es el caso de Splenda, un sustituto del azúcar que los concursantes utilizan para varias de sus preparaciones. Es justamente esta etapa de los ciclos la que resulta más emocionante para todos los Súper Humanos debido a que les permite tener una buena nutrición para poder salir a dar lo mejor de sí mismos en el terreno de juego.

Gamma inició el siguiente ciclo con el pie derecho al saborear nuevamente el dulce sabor del primer puesto tras ganarse todos los alimentos en la prueba de Sentencia y Hambre que se organizó en el Box Arcoíris. De igual manera, logró coronarse en el Desafío de Sentencia y Servicios como el mejor grupo.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.