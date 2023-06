Cifuentes lloró al saber que una mujer de Alpha quedará eliminada del Desafío The Box 2023

El último ciclo del Desafío The Box 2023 antes de la prueba de Capitanas no resultó ser el mejor para el equipo Alpha, pues Daniela, Aleja y Cifuentes iniciaron el capítulo 56 de la producción con una sentencia cada una. Aunque la única mujer que no portaba el chaleco de la casa era Valeria, la situación cambió por completo luego de que Gamma obtuviera un nuevo triunfo en el Box Azul, donde se llevó a cabo la competencia antes de la Muerte.

Tan pronto finalizó la prueba y Alpha se percató de que había perdido, Cifuentes se mostró muy frustrada ante la noticia, pues estaba segura de que el cuarto chaleco iría para ellos, logrando así que todas las mujeres de esta casa pusieran a prueba sus habilidades físicas en el terreno de juego: "ya, se va una de Alpha sí o sí. Es con ganas que hay que tirarnos de esa piscina", señaló Rapelo justo cuando los equipos se reunieron para conversar cómo había sido su rendimiento en la pista.

La sentencia de Valeria no se hizo esperar

Kaboom llegó a Playa Baja, donde se encontraba Alpha cumpliendo con el castigo, para ponerle la prenda verde a Valeria; no obstante, Cifuentes aprovechó para exponer todo su mal genio.

"Eso sí es ser muy atrevidos (...) No, te lo digo en serio. Ustedes dicen que son demasiado equitativos, que no le tiran a nadie que no tenga comida, a nada y, ¿en serio también nos mandan chaleco? Yo te voy a ser muy sincera, o sea, te lo juro que han sido desleales con nosotros desde el principio porque supuestamente hicimos un acuerdo de no tirarle a los hombres y al primero que le tiran es a Rapelo. Después hicimos un acuerdo con ustedes, que nos faltaban dos puntos en contacto que fuimos reburros, nosotros vamos a mostrarles a ellos que tenemos palabra", expresó Cifuentes de manera molesta.

