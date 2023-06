Kate, del Desafío The Box 2023, inició su carrera en el modelaje a los 13 años; esta es su historia

Kate , exparticipante del Desafío The Box 2023 , se ha convertido en una de las modelos colombianas con más proyección en el mercado, pues su aparición en el reality de los colombianos no solo le ayudó a obtener mayor popularidad, sino que también que fue una herramienta útil para demostrar el talento que tiene para las cámaras.

En diálogo con Caracoltv.com, la joven contó la historia de cómo logró ingresar a la industria del modelaje siendo tan solo una adolescente: "las primeras fotos que hice profesionalmente fueron a los 13 años, o sea estaba súper chiqui. Hice unas fotos teen, me contrataron porque el publicista de la empresa me vio y me dijo si quería modelar y eso, pues obviamente habló con mi mamá y me contrataron", explicó.

Mira también: Kate, del Desafío The Box, reveló sus secretos para tener un cuerpazo después de dar a luz

Adicionalmente, reveló que el pago no lo recibió en efectivo, sino que fue una especie de canje, ya que tuvo la oportunidad de quedarse con algunas prendas de la colección, lo que la motivó a seguir incursionando en este oficio.

"No me acuerdo bien cuánto fue la cantidad de ropa, pero fueron como tres conjunticos (...) Fue súper complejo porque no tenía experiencia, nunca había modelado y me tocó modelar con otra niña que sí era modelo, que ya llevaba mucho tiempo en esto, entonces de pronto uno se intimida un poco, pero la verdad me encantó y siempre supe que eso era lo que me gustaba hacer", señaló.

No te pierdas: Iván, del Desafío The Box, habla de su compleja infancia y revela cómo le ha ido en el amor

Publicidad

A través de sus redes sociales, Kate constantemente comparte algunos momentos que experimenta en un día como modelo como la preparación para las sesiones de fotos, la alimentación balanceada que procura tener en su rutina y demás cuidados de su aspecto físico que son vitales para lucir bien en cada una de las campañas para las que es contratada.

Te puede interesar: Desafío The Box: JP considera que Iván se deja manipular de sus compañeras, ¿se refiere a Guajira?



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?