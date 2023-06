Desafío The Box: Byron les ofreció a sus compañeras dinero a cambio de que le lamieran un dedo

En más de una oportunidad, Byron ha demostrado que tiene una excelente relación con los miembros de la casa Alpha, de manera que no duda en aprovechar cada momento para hacer bromas y hasta jugar con ellos. Durante el capítulo 56 del Desafío The Box 2023 , más específicamente antes de la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, el Súper Humano les hizo una propuesta bastante rara a sus compañeras.

"Pónganle cuidado. Dani, te doy 300 mil pesos si me chupas este dedo del pie. Le doy 500 a Cifu. Es este dedo de acá y tienes que hacer así (recreó el movimiento) tres veces. Bueno, Aleja 500", comentó Byron, mientras Rapelo le aconsejaba sacar el dinero de su maleta para que así no tuviera oportunidad de retractarse de la apuesta. Las desafiantes, por su parte, le pidieron que aumentara la cifra, pues si accedía a dicha petición, ellas estaría dispuestas a cumplir con el reto.

Cifuentes de hecho, aseguró que no sería capaz de hacerlo no solo porque le generaba un poco de desagrado, sino también por el hecho de que han permanecido varios días sin comer, de manera que todos estos factores juntos le harían dar un poco de náuseas. Pese a que Dani se ofreció varias veces a cumplir con el desafío en medio de la habitación, Byron hacía énfasis en que quería que sus otras compañeras hicieran el trabajo.

Aleja también se vio involucrada en la conversación; sin embargo, ella sí le solicitó que le dejaran ver el dedo: "s macabro, parece un pirulito. Pero mira que la uña no está tan fea ni nada. Parece un bomboncito de esos de 200", dieron varios de los presentes, a lo que Byron contestó que recientemente le habían hecho el pedicure, de manera que sus pies estaban en óptimas condiciones.

Al ver que ninguna de sus colegas se animaba, Rapelo intervino, asegurando que él sí se sentía en condiciones de llevar a cabo la tarea; no obstante, Byron afirmó que todo se trataba de una simple broma.

