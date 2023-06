A JP, del Desafío The Box, lo han comparado con Legarda y Leonardo Di Caprio, ¿lo toma con humor?

Uno de los Súper Humanos que más dio de qué hablar en el Desafío The Box 2023 , y no necesariamente por polémicas, fue JP. Su sentido del humor, tierna personalidad y desempeño en el terreno de juego cuando hizo parte de Alpha llamaron particularmente la atención de muchos internautas que no dudaban en enviarme mensajes a través de redes sociales felicitándolo por su talento y hasta comparándolo con algunos famosos.

Dentro de la lista de celebridades a las que supuestamente se parece se encuentran los hermanos Reyes de Pasión de Gavilanes, Zac Efron en sus años más jóvenes, Leonardo DiCaprio y hasta el reconocido cantante de música urbana Fabio Legarda , conocido en Colombia principalmente por su primer apellido. Ante la ola de comentarios y piropos, el desafiante decidió reaccionar con excelente sentido del humor.

Mira también: JP, exparticipante del Desafío The Box, reveló qué le faltaba a Omega para sobresalir en el reality

"No, pues qué honor que me comparen con uno de ellos. La verdad en ese entonces sí estaba trabajando como mucho en la ganadería. Aproveché que estaba en la finca y salió esa fotico. Sí es muy Pasión de Gavilanes. Me la vi muchas veces, incluso me la repetí, me parece muy buena", mencionó.

No te pierdas: JP y Escudero se ayudan en el Desafío a Muerte y generan admiración entre sus compañeros

Justamente, uno de los momentos que más llamaron la atención del exclusivo fue cuando se refirió a la expareja de Luisa Fernanda W, pues aunque no llegó a ser su amigo, sí tuvo la oportunidad de ejercitarse en el mismo complejo deportivo que él: "Mira que a ese sí (Legarda), incluso antes de ingresar al Desafío, todo el tiempo me lo han dicho (...) Lo conocí, incluso entrenábamos en el mismo gimnasio en El Tesoro y lo veía siempre pues de lejos. Sabía quién era, sí escuchaba varias canciones", agregó.

Publicidad

Finalmente, invitó a todos los amantes de la adrenalina, las competencias y todo lo relacionado al estilo de vida saludable a no perderse el Desafío The Box 2023 a las 8:00 p.m., después de Noticias Caracol.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Super Humanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.Te puede interesar: JP contó la historia de una estampa religiosa que encontró en su maleta del Desafío The Box 2023

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.