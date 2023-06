Sara lloró al ver que Guajira bajó la bandera de Gamma en el Desafío The Box, a pesar de ser de Beta

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante el capítulo 59 del Desafío The Box 2023 , pues se realizó el Desafío de Capitanas en el Box Amarillo en el que Cifuentes, Guajira y Juli dieron lo mejor de sí mismas para defender a cada uno de sus equipos. Aunque tuvieron un excelente desempeño y demostraron ser verdaderas Súper Humanas, una de las casas tuvo que desaparecer para siempre. Se trató justamente de Gamma.

Cuando la presentadora Andrea Serna se reunió con las representantes de cada grupo, Guajira conmovió a sus colegas al expresar unas palabras: "no puedo ni siquiera describirlo, salí muy convencida de que por primera vez la bandera de Gamma iba a seguir porque sé que en los Desafíos anteriores no ha sucedido y mis compañeros también tenían esa ilusión, entonces tal vez el hecho de que ellos vayan a vestir otros colores cuando siempre creímos que pudimos seguir siendo naranjas va a ser duro, a mí no sé cuánto me cueste", expresó.

La reacción de Sara ante las declaraciones de Guajira

Uno de los momentos que más llamó la atención entre los fanáticos de la producción en redes sociales fue cuando Sara se mostró notablemente afectada por la situación de Gamma, pues aunque no tiene una relación estrecha con sus integrantes, sí demostró tener empatía por la situación que estaba atravesando su líder.

"Uy, no, yo acá llorando (...) Lloro porque no pude cantar Gamma. No, mentiras", dijo con una risa nerviosa, de manera que sus compañeros le preguntaron si el suceso le producía tristeza o risa, pues tenía una mezcla de ambas emociones. Ricky, por su parte, señaló que daba un poco de pesar, pues definitivamente nadie sabe las sorpresas que les ha preparado el reality de los colombianos a cada uno de los concursantes.

