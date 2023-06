Estos fueron los mejores memes que dejó el Desafío de Capitanas en el Box Amarillo

El capítulo número 58 del Desafío The Box 2023 estuvo cargado de muchas emociones no solo porque Alpha y Beta lograron mantenerse en competencia, sino también porque Guajira, al perder en el Desafío de Capitanas, tuvo que bajar la bandera de la casa Gamma , noticia que no cayó muy bien entre los demás Súper Humanos del mismo grupo.

Todos viendo cuando guaji le dijo a Juli que era hermosa, después de decir que no era la gran cosa y que era feita #DesafioTheBox #DesafioTheBox3 #DesafioTheBox2023 pic.twitter.com/fSfkCYEpKN — Yonyse padondeboy (@Jonysepa) June 17, 2023

A medida que se transmitía el capítulo del reality de los colombianos en televisión, diferentes usuarios de Internet se tomaron plataformas digitales como Twitter para reaccionar a cada uno de los momentos más importantes. Entre memes, risas, nostalgia y hasta alegría los fanáticos de la producción dividieron opiniones sobre la nueva configuración de los grupos.

Así quedó rápelo después de decir que no iba a empacar maleta porque él de alpha no se iba #DesafioTheBox2023 #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/gMHXHqkycG — 𝓐🤍 (@aleja82912) June 17, 2023

Cabe aclarar que Alpha, quedó liderado por Cifuentes y Sensei. Además, de ahora en adelante contará con la participación de otros Súper Humanos como Kaboom, Byron, Ricky, La Flaca, Daniela y Aleja. Por otro lado, Beta quedó conformado por Juli, Rapelo, Yan, Iván, Escudero, Guajira, Mai y Sara.

Guajira le dice a Juli qué el Hate qué le tiro en pruebas pasadas no era personal, mana acéptalo #DesafioTheBox3#DesafioTheBox2023 pic.twitter.com/YGWWJx083t — CARLOTA HERRERA (@HeroCar3) June 17, 2023

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

Ricky celebrando que por fin ya no estará en el mismo equipo que Sarita #DesafioTheBox2023 pic.twitter.com/8YbfZOfyE0 — Edgar José ♣️ (@EdgarRobles28) June 17, 2023

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?