Los Súper Humanos se reúnen en los nuevos equipos del Desafío The Box 2023 y empiezan a convivir

Luego de empacar sus pertenencias y de despedirse de sus compañeros, los Súper Humanos que deben cambiarse de casa llegan a su nuevo hogar para iniciar una nueva etapa en el Desafío The Box 2023 . Allí son recibidos con los brazos abiertos por los demás participantes de la producción de Caracol Televisión que se apresuran a mostrarles las instalaciones de las casas y a explicarles en qué parte de las habitaciones se pueden acomodar.

Justo en ese momento, Juli y Cifuentes cruzan las entradas de sus respectivas casas, de manera que son recibidas por sus amigos con mucho furor mientras los nuevos competidores simplemente aplauden debido al increíble desempeño que tuvieron en el Box Amarillo, lugar de La Ciudad de las Cajas donde se llevó a cabo el Desafío de Capitanas.



La conversación entre Rapelo y Guajira en el Desafío The Box

En medio de la casa Beta, Rapelo le pregunta a la excapitana de Gamma cómo se siente luego de haber perdido en el terreno de juego por no poder pasar uno de los obstáculos del circuito. Mira también: Fans del Desafío The Box aseguran que Gamma tiene una "doble moral" por enchalecar a Valeria

"Ay, gordo, mal. Obviamente yo respeto mucho a las chicas y todo, pero si tú me preguntas yo jamás imaginé que me fuera quedar ahí y menos en ese punto, ¿sí me entiendes?", explica.

Posteriormente, la abogada aprovecha que están todos reunidos en el comedor para agradecerle a Juli por haberlos elegido y Rapelo, por su parte, dice que está convencido de que ha conformado un equipo fuerte que dará lo mejor de sí mismo cada vez que se enfrente a sus oponentes en la arena.

No te pierdas: Cifuentes lloró al saber que una mujer de Alpha quedará eliminada del Desafío The Box 2023



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.Te puede interesar: Desafío The Box: Byron les ofreció a sus compañeras dinero a cambio de que le lamieran un dedo



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



Publicidad