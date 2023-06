Cifuentes, Juli y Guajira se enfrentan en el Desafío de Capitanas, pero una de ellas se retrasa

Al Box Amarillo llegan Juli, Guajira y Cifuentes para proteger a sus equipos en el Desafío de Capitanas. Andrea Serna, la presentadora del Desafío The Box 2023 , se apresura no solo felicitar a las jóvenes por el desempeño que han tenido a lo largo de la competencia, sino que también les brinda unas palabras de motivación para hacer la prueba como si se tratase de una final femenina.

"Hoy ustedes no solo representan sus casas, las veo y siento el poderío de las mujeres colombianas. Como resultado de esta prueba, uno de los equipos se extinguirá para siempre", expresa la conductora del programa en medio de la transmisión.

Una prueba hecha para verdaderas Súper Humanas

Para poder pasar por todo el circuito, las desafiantes deben poner a prueba habilidades como agilidad, fuerza, resistencia y hasta equilibrio. A pesar de que inicialmente Guajira y Cifuentes tienen un poco más de ventaja en relación con Juli, con el paso del tiempo se presenta un inconveniente con la capitana de la casa naranja que genera todo tipo de reacciones entre los Súper Humanos.

Al intentar subir uno de los obstáculos, la joven cae en repetidas ocasiones, de manera que queda estancada en este punto de la prueba mientras Juli logra superarla. Al final, Cifuentes es la primera en cruza la línea de llegada, seguida de Juli.

Las dos participantes se abrazan fuertemente mientras se dan alientos. Posteriormente, son alcanzadas por Guajira que, a pesar de que se muestra un poco decaída por el desempeño que tuvo en el terreno de juego, las felicita porque demostraron de qué están hechas verdaderamente.

Finalmente, Serna anuncia el fin de la prueba y todos esperan ansiosamente a conocer cómo quedarán configurados de ahora en adelante los grupos.



Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



