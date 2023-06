Guajira pide perdón a Gamma y Cifuentes le dedica su triunfo en el Desafío The Box a su familia

Emoción, alegría y tristeza fueron algunas de las emociones que se vivieron durante el Desafío de Capitanas que estuvo a cargo de Guajira, Cifuentes y Juli en el Box Amarillo. Aunque las tres Súper Humanas dieron lo mejor de sí mismas en el terreno de juego, la representante de la casa naranja perdió en el encuentro deportivo y tuvo que bajar la bandera de su grupo.

En diálogo con Caracoltv.com, Guajira pidió públicamente disculpas a sus compañeros por hacer que su equipo se desintegrara en el Desafío The Box 2023 ; sin embargo, explicó que, como siempre, intentó tener un excelente desempeño: "evidentemente es un momento súper duro, claro que no quería que la bandera de la casa que de verdad me ha hecho amar este programa se cayera, pero así son las cosas del juego, no tengo más que aceptar y darle mucho mérito a mis compañeras que en este momento se les dio".

Posteriormente agregó que independientemente del equipo en el que lleguen a quedar seleccionados, siempre les va a tener una gran admiración a sus compañeros, pues demostraron ser unos verdaderos Súper Humanos mientras convivieron juntos durante varios ciclos.



¿A quién le dedican Cifuentes y Juli su triunfo en el Box Amarillo?

La primera en referirse al tema fue la capitana de Alpha, que logró llegar de primeras a la meta, ganándose así 30 millones de pesos y la posibilidad de escoger de primeras a qué desafiantes de la producción desea tener en su casa: "se lo dedico a mi mamá porque la pensé todo el tiempo en la parte de fuerza, de perrenque, de perseverancia y a mi papá que siempre lo pienso en la parte de calma, serenidad, precisión y entonces es un complemento perfecto", señaló.

Juli, por su parte, destacó que tuvo presente en su corazón a su mamá y su hermana, quienes desde hace mucho tiempo están intentando ingresar al reality de Caracol Televisión, un sueño que tienen en común muchos colombianos.

"Este año no fue la oportunidad para que mi hermana estuviera acá, pero sé que en una próxima sí va a ser. Se lo dedico, sé que van a estar muy felices y emocionadas de verme en este capítulo", finalizó.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?