Rapelo culpa a Yan de la pérdida de Beta en el Desafío The Box y felicita a Sara por su rendimiento

Muchas son las emociones que se viven después del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, pues a pesar de que Alpha celebra la posibilidad de enviarle el segundo chaleco a una mujer del grupo adversario, Beta simplemente se reúne para conversar acerca del desempeño que tuvo durante el encuentro deportivo. Es así como Rapelo asegura en el Desafío The Box que las cosas no se dieron debido al rendimiento de Yan.

"Nada, fue un error de Yan, pero no pasa nada, papi, si usted es bueno, eso no lo va a definir, a ninguno. Sara, te felicito. Bien, eso es lo que quiero, si puedes dar más, mejor. No los quiero ver aburridos, les mocho la cabeza a cada uno", señala en medio de la transmisión.

Posteriormente, Mai asegura que lo más probable es que Alpha le envíe el chaleco de sentencia a ella, a Guajira o a Juli, a quienes considera las más fuertes de la casa azul, pues al inicio del capítulo 62 escucharon que la estrategia de Alpha es luchar contra los grandes y que dicho competidor sea escogido por la persona que ya porta la prenda verde.



Los equipos se reúnen con Andrea Serna

La presentadora anuncia que el premio de El Mejor Equipo del Ciclo se va a dividir en los dos grupos, es decir, 12 millones 500 mil pesos para cada uno porque el premio total eran 25 millones de pesos. Adicionalmente, le pide a un participante de Alpha que la acompañe al frente para hacer girar la ruleta, es así como todos aseguran que el escogido para esta misión es Sensei, el capitán de la casa.

La rueda indica que Alpha se lleva 20 millones de pesos más y que el castigo es vivir encadenados a una esfera de cemento durante 24 horas hasta que todos se conecten a la llamada anterior al Desafío a Muerte que se lleva a cabo en el Box Negro.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.



¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.



