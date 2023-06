Beta cumple el castigo de vivir con una bola de cemento atada a los pies de sus integrantes

Luego de haber perdido en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, los integrantes de Beta que asistieron a la competencia regresan a casa y se percatan de que los trabajadores de la producción ya pusieron las esferas de cemento en la mitad de la sala para que empiecen a cumplir con el reto de cargar estos elementos durante 24 horas.

Cabe aclarar que el castigo tendrá fin una vez Andrea Serna se comunique con los Súper humanos de La Ciudad de las Cajas para anunciar el Desafío a Muerte en el Box Negro.

El verdadero desafío se presenta cuando los participantes se dirigen a las duchas para limpiarse el barro se les quedó en el cuerpo durante su paso por el Box Amarillo pues no solo deben soportar todo el peso de la bola, que estiman sean 50 kilos aproximadamente, sino que tienen que desvestirse con los pies atados para limpiarse de la mejor manera posible, lo que los limita demasiado dentro de sus actividades.

Los desafiantes empiezan a proponer negocios dentro del reality

Al ser un castigo muy difícil de cumplir, los integrantes de la casa azul empiezan a proponer dinero a cambio de que sus compañeros les hagan un par de favores. Inicialmente, Guajira es la que expone que cobraría 20 mil pesos por cargarle la esfera de cemento a un compañero de la sala a la cocina y 50 mil pesos si es hasta el baño. sin embargo, la mejor opción es la que da a conocer Juli, la capitana.

"Le pago 500 mil al que me cargue siempre la bola, todo el castigo, todas las 24 horas (...) Pero me voy a quedar quietica, solamente sería para ir al baño", señala de manera jocosa a pesar de que sus compañeros aseguran que es muy poquito dinero. Es así como Rapelo acepta el trato; sin embargo, agrega que seguirá intentando hasta conseguir aumentar la suma de dinero.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Super Humanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.



