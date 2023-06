Sara tuvo que cumplir una penitencia bastante picante con Guajira en el Desafío The Box

En una noche de juegos en Beta, Mai propuso que llevaran a cabo 'presi presi', el cual consiste en llevar un ritmo con las manos mientras que dicen números que se van aprendiendo a medida que cada participante va sumando uno nuevo, no obstante, el que no sea consciente de la secuencia debe pagar una penitencia impuesta por el resto. Por lo cual, Sara y Guajira fueron protagonistas de una situación bastante cómica en el Desafío The Box .

Cabe destacar que la escuadra estaba cumpliendo con el castigo de tener una bola de cemento durante 24 horas, por lo cual fue una manera de hacer que este castigo no se sintiera tan malo y poder disfrutar en medio del tiempo que todavía les quedaba.

La primera en ser castigada fue Juli, quien tuvo que hacer el cuatro con la cola y luego borrarlo en el aire, situación que ella se tomó con la mejor actitud. A su vez, los miembros de Beta aprovecharon para molestar a Escudero, pues consideraron que él estaba bastante a gusto con lo que tuvo que hacer su compañera.

La siguiente víctima de las penitencias fue Rapelo, cuya acción fue determinada por Juli, quien quiso que él se le midiera a darle un beso en el cuello a Escudero, ante lo cual el resto de los participantes aclamaron que tuviera un mordisco incluido, haciendo que la tarea fuese aún más complicada, ya que ninguno quería que esto pasara, aunque lo tomaron como un juego.

Todos estaban envueltos en risas cuando finalmente Sara tuvo que cumplir con uno de los retos impuestos por el resto de miembros de Beta, pues a ella le tocó darle un beso bastante sensual a Guajira en el cuello, algo que se le complicó muchísimo al principio, dado que se sentía llena de pena ante esta situación, puesto que todos iban a tener los ojos puestos en ella.

La exintengrante de Gamma solo se mostraba a la expectativa de lo que iba a pasar, además de que se encontraba un poco nerviosa y con varias carcajadas mientras estaba a la espera. No obstante, principalmente los hombres, se veían muy pendientes de que hiciera todo como debía ser, por lo que le exigieron que empezara desde el mentón.

Luego de hacer un breve recorrido por esta parte de la cara de Guajira, Sara terminó de cumplir con su penitencia con un pequeño beso en la oreja, lo cual hizo que todos estallaran de la risa, a pesar de que a la joven pereirana se le notaba un poco incómoda.

Por último, la profesional en nutrición y dietética tuvo que llevar a cabo otro de los retos puestos por Juli, quien le pidió que gritara el nombre de Byron y que cuando este respondiese le comentara que le encanta. No obstante, este no se pudo concretar, debido a que cuando ella hizo el llamado él ya estaba durmiendo.