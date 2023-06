Daniela e Iván reflexionaron sobre lo que les hizo falta para vencer la muerte en el Desafío The Box

Muchos fueron los momentos de alegría, frustración, tensión, incomodidad y tristeza que vivieron Daniela e Iván durante su paso por el Desafío The Box 2023 . Luego de haber perdido en el Box Negro mientras competían contra grandes Súper Humanos de la talla de Byron y Juli, los exparticipantes se sinceraron y reflexionaron acerca de lo que les hizo falta en la muerte para seguir en competencia.

El primero en referirse al tema fue el integrante de Beta: "Me sentí muy bien en la prueba, me sentí eficaz, pero creo que hay cosas del juego que hay que tomar en cuenta siempre, creo que esta vez no las tuve, pero nada, siento que me fatigué un poco en los brazos, pero ese fue el final y lo acepto", señaló.

Daniela por su parte, se refirió a uno de los momentos que más llamaron la atención del encuentro deportivo; fue precisamente cuando se puso de acuerdo con Juli para ayudarse a pasar uno de los obstáculos más complejos: "Si de pronto no hubiese ayudado al tema de sacar las piedras, hubiese tenido más tiempo para la puntería y poder ser más asertiva en ese punto, pero siempre he pensado en los demás y en ayudar y creo que eso se vio bonito", explicó.

¿Qué proyectos se vienen para Daniela e Iván, del Desafío The Box?

El excapitán de Gamma reveló que desea seguir dedicándose al mundo de la actuación como lo ha hecho hasta el momento, pero que también tiene muchos deseos de terminar su carrera universitaria: "dentro de mis planes está poder terminar mi carrera de abogado, quiero seguir también en mi campo que es el que siempre quiero, siempre me ha gustado mucho la actuación y espero que esto sea un abrebocas de todo lo que se viene y nada, confiando en Dios".

Daniela no se quedó atrás, pues agregó que desea seguir siendo un referente para las mujeres trans en el país, así como quiere hacer activismo acerca de la importancia de hablar sobre inclusión en el país. Adicionalmente, dijo que le gustaría continuar preparándose como modelo y hasta presentadora: "me veo en un Colombia Moda, trabajando para grandes marcas (...) Me veo, mejor dicho... Le voy a quitar el trabajo a Andrea", expresó cómicamente.

