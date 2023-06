Alpha se disfraza y asiste a un almuerzo al estilo vaquero en el Club House del Desafío The Box 2023

El capítulo 63 del Desafío The Box 2023 inicia con Beta despertando en la casa azul mientras sigue cumpliendo con el reto de vivir con sus integrantes atados a una esfera de cemento durante 24 horas. Los miembros de Alpha, por otra parte, se preparan para disfrutar de un día soleado en Tobia, Cundinamarca mientras comparten con Gabriela Tafur de un almuerzo al estilo vaquero.

Luego de vestirse con divertidos atuendos, los Súper Humanos llegan al Club House donde los está esperando la anfitriona del reality en compañía del chef, quienes les tienen preparados algunos pinchos para que vayan preparando motores para lo que se viene. Posteriormente, todos se reúnen en un espacio de la hermosa casa para poner a prueba sus habilidades para la puntería.

¿Nace un nuevo amor en el Desafío The Box 2023?

En forma de broma, Gabriela Tafur aprovecha la hora del almuerzo para asegurar que ha visto cómo La Flaca y Sensei han destacado por tener un bonito acercamiento en medio de La Ciudad de las Cajas, lo que genera un poco de timidez entre los Súper Humanos que tratan de evadir el tema de conversación.

"Yo veo a Sensei muy cómodo comiéndole del palto a La Flaca, sentaditos al lado", señala la anfitriona, a lo que los jóvenes contestan cómicamente: "¿uno por qué no puede tener una buena parcería? (...) Todavía es mi consentida la Cifu (...) ¿Gaby no estás llena?".

Asimismo, la líder de la casa morada asegura que su amigo la ha dejado a un lado desde que los grupos se reconfiguraron en el Desafío de Capitanas, lo que la tiene un poco cabizbaja.



