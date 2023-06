Daniela y Juli causan admiración en el Desafío The Box 2023 al ayudarse a superar los obstáculos

Al Box Negro llegan cuatro Súper Humanos para defender su cupo en el Desafío The Box 2023 y para demostrar que no le tienen miedo a ningún reto que se les presente dentro y fuera de la producción. Antes de darlo todo en la pista, Byron, Iván, Juli y Daniela reciben múltiples mensajes de aliento por parte de sus compañeros, quienes resaltan la importancia de hacer la prueba con mentalidad de ganadores.



Una prueba hecha para verdaderos desafiantes

Tan pronto todos están reunidos en el terreno de juego, Andrea Serna da a conocer las instrucciones del encuentro deportivo: "Cada participante tendrá que bajar por un túnel que se encuentra obstaculizado por una serie de costales. Una vez afuera, pasará por una serie de troncos y ascenderá por una escalera inestable hasta llegar a un puente que lo conducirá a la siguiente plataforma. Correrá hasta el final y halará unas cadenas que bajarán una jaula. Cuando esté en el piso, el desafiante bajará y sacará de esta una carretilla que llevará hasta el final".

Adicionalmente, señala que en ese punto de la prueba los sentenciados girarán un timón que liberará un par de discos que deberán poner en la carretilla para transportarlos hasta el inicio de la pista pasando por dos paredes de piedras, una serie de troncos acostados y unos obstáculos. Al llegar tendrán que impulsar los discos por una rampa hasta conseguir que se mantengan en la franja amarilla. Solo aquellos que logren hacer el circuito antes que su oponente podrá seguir en competencia.

La prueba inicia con los hombres, de manera que Byron logra salir victorioso del encuentro mientras que Beta lamenta la salida de Iván. En turno, posteriormente, es para las mujeres, quienes causan admiración al ayudarse en uno de los obstáculos más complejos. En esta oportunidad, Juli logra llegar de primeras, lo que indica que Daniela debe despedirse de las amistades que construyó dentro de Tobia, Cundinamarca.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?