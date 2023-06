Andrea Serna le pregunta a Sensei en el Desafío The Box la razón por la que Alpha falló en puntería

Las reacciones luego de la prueba de Sentencia y Hambre no se hacen esperar en el Desafío The Box 2023 , pues mientras que en Beta celebran el desempeño que tuvieron en el Box Azul, en Alpha intentan descubrir qué fue lo que hicieron mal durante la actividad. La primera en referirse al tema es su capitana, Cifuentes, quien señala que todos fallaron cuando se enfrentaron al obstáculo en el que debían presumir sus habilidades físicas para la puntería.

"Y no tener comida, pero bueno. Ahora esperar chaleco. ¿Cuántos ciclos llevamos sin comida también nosotros? (...) No estuvo pareja, Juli fue la que falló, pero el resto de nosotros fallamos mucho", revela mientras que Ricky asegura que todavía quedan muchas oportunidades de ganar en el nuevo ciclo que se está llevando a acabo en La Ciudad de las Cajas. Además, señala que también hace falta competir en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, donde seguramente habrá comida de por medio.

Mira también: Guajira y Mai, del Desafío The Box, aseguran sentirse inconformes en Beta: "no se siente igual"



Andrea Serna se reúne con los Súper Humanos

Posteriormente, la presentadora felicita a Beta por el desempeño que tuvo en la competencia y aprovecha para preguntarle a La Flaca cómo hizo para tener buena puntería a pesar de que sus compañeros demostraron tener dificultad para enfrentar este obstáculo en específico.

"Siempre siempre tengo a mi papá en la mente cuando tengo puntería o cuando tengo algo de precisión siempre pienso en mi familia. Y ese respirito como por ti familia o por ti papá me funciona. Nunca falla", señala con voz emocionada.

No te pierdas: Desafío The Box 2023: estos son los retos que debe afrontar el operador de la cámara móvil

De igual forma, Serna le pregunta a Sensei las razones por las que cree que la casa morada no triunfó en la prueba a pesar de haber demostrado ser excelentes para la puntería, a lo que él contesta: "La verdad fue Byron el que nos dio como cojamos más bien la pelota por la puntica de arriba, tirémoslo suave (...) Daba en los bordes, ya dije, cambiemos, cuando él dice, no, cojámoslo de arriba. Nada más un empujoncito, fue más asertivo", explica.

Te puede interesar: Escudero le dice a Yan que le pidió el chaleco de sentencia a Alpha en el Desafío The Box



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Super Humanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



Publicidad