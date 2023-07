Byron, Kaboom, Yan y Sensei revelan cómo se sienten después de la Semifinal del Desafío The Box 2023

Después de la prueba, hablamos con los cuatro deportistas que llegaron a la Semifinal del Desafío The Box 2023. Byron, Kaboom, Yan y Sensei dejaron todo lo que tenían en la pista para pasar a la siguiente etapa, además, el último en llegar quedaría eliminado directamente.

El primero en llegar fue el capitán de Alpha, seguido del integrante de Beta, el campeón mundial de boxeo fue el tercero y finalmente Byron resultó como el eliminado de la prueba, pues llegó después de sus compañeros.

Conoce más: Los competidores eliminados dan sus últimas palabras tras perder el Desafío a Muerte

Ahora, él mismo nos cuenta qué sintió al saber que la competencia había terminado, asegura que sabía que solo había tres cupos, que dio lo mejor de él y que está muy agradecido por llegar a este momento de la competencia.

No va a olvidar jamás la oportunidad y la experiencia de estar en el Desafío The Box 2023, está agradecido con su cuerpo, pues con todo lo que le sucedió siempre siguió respondiendo de la mejor manera. El joven también envió un mensaje para todos y es que hagan siempre las cosas con amor, constancia, paciencia y mucha disciplina.

Publicidad

Ahora espera que Dios le abra muchas puertas, que su paso por la competencia sea una gran oportunidad para nuevas cosas y experiencias, está abierto a todo lo que venga en su futuro , convenios, contratos, modelaje, todo.

Por su parte, Kaboom no duda en contar que se siente muy feliz y orgulloso de llegar al Repechaje, hace énfasis en la dificultad de la pista y confiesa que antes de empezar el Box Azul se dijo a sí mismo que tenía que mostrarse al máximo, como lo ha hecho hasta ahora.

Yan explica que competir con Sensei es un honor, al igual que Kaboom y Byron, además se siente emocionado porque tiene una oportunidad más para convertirse en el segundo Finalista o salir de la competencia.

Publicidad

A los colombianos les dice que todos los que quieran entrar al Desafío pueden lograrlo , así como él lo hizo, solo deben creer en sí mismos.

Finalmente, Sensei nos cuenta que le encanta cuando las pistas son así de exigentes como esta Semifinal, dio más de su 100% y llevó su cuerpo al límite porque sabe que está compitiendo con grandes atletas.

Ahora que es Finalista sigue enfocado, pues quiere que su nombre esté en la copa y más porque se enfrentó a un campeón mundial, a un atleta íntegro y a un deportista de crossfit, por lo que se siente muy orgulloso de haber sido el primero en completar la prueba.

A los fanáticos del Desafío The Box 2023 los invitan a no perderse ni uno de estos capítulos, pues la Gran Final está cada vez más cerca y se pondrá cada vez mejor.

Te puede interesar: Los Semifinalistas del Desafío The Box eligen los colores de los equipos que representarán

Publicidad

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.