Sara, del Desafío The Box, lloró al leer un mensaje en el que su padre le pidió perdón

La visita de los familiares de los integrantes de Beta a la Ciudad de las Cajas fue un verdadero premio y un bálsamo para muchos de los participantes, pues durmieron juntos, hablaron de lo vivido en el reality y disfrutaron de un desayuno y un almuerzo especial. La mamá de Sara aprovechó el espacio en el Desafío The Box y le mostró a su hija un detalle que prepararon sus seres queridos en Pereira.

"Este es un cuadernillo muy especial, aquí hay notas de personas que te amamos profundamente, tú sabes que para mí la familia es fundamental y tu padre y yo te adoramos. Aquí hay unas líneas que él te escribió", expresó Lina Tabares, la madre de la joven experta en nutrición.

Acto seguido, Sara empezó a leer el texto de su padre, pero pronto se le entrecortó la voz y las lágrimas brotaron de sus ojos, pues se sintió conmovida y no podía creer que su padre, Byron Velásquez, le estaba pidiendo perdón:

“Hola, hija. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirte perdón por todas las múltiples veces que seguro me he equivocado, porque eso es lo que soy un perfecto ser humano imperfecto. Lo único que sí puedes tener totalmente claro y seguro es que tú eres la persona más importante. Recuerda siempre que cada pista requiere siempre de un análisis. No olvides lo que te dije y juega con inteligencia”, fueron las palabras de su progenitor.

En capítulos anteriores, Sara había confesado que su relación con su padre no era muy estrecha , por lo que verlo apoyándola la llenaba de emociones.

Finalmente, ella se abrazó con su madre y pasaron al comedor a deleitarse con un desayuno especial preparado por los Súper Humanos, pues querían tener un detalle con sus mamás y hermanas antes de que se abandonaran y se disputara el intenso Desafío a Muerte .

