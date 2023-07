Aleja habla de un feo tatuaje con su ex y Escudero revela las medidas que tomó con su pareja

Luego del trago amargo de la nueva sentencia, los miembros de Alpha y Beta aprovechan el tiempo antes de la próxima prueba para despejar la mente y conocer más historias de quienes hacen parte del Desafío The Box , es por ello que Aleja y Escudero cuentan cosas sobre sus relaciones.

El relato de Aleja empieza porque ella confiesa que odia el tatuaje que tiene en la muñeca, el cual es una ficha de ajedrez que representa a un rey, y comenta que tiene el deseo de borrárselo permanentemente.

En medio de las risas de sus compañeros de Alpha, quienes están de acuerdo en que este es muy feo, la participante menciona que este se lo hizo con un exnovio que tuvo, quien fue el encargado de plasmarle dicho diseño, ya que este lo representaba a él, por consecuente, el joven fue quien se tatuó a una reina, la cual tiene en la frente.

Aleja revela que esto lo hizo a escondidas de su madre, por eso lo tiene en la muñeca, ya que pensaba que con blusas de manga larga iba a poder taparlo. No obstante, aunque tan solo 15 días después dieron por terminado su noviazgo, ella aún ve algunas fotos de él en las que el tatuaje siempre está a la vista, por obvias razones.

En cuanto a Escudero, el integrante de Beta explica que le dejó a su madre una tarea mientras que él está en la Ciudad de las Cajas, dado que supuestamente no quería que su pareja se sintiera sola o no tuviera apoyo en caso de necesitarlo.

Dado que algunos desafiantes consideran que fue una manera de tener a su novia supervisada, Escudero recalca que le entregó a su progenitora las llaves de su apartamento para que de vez en cuando llegara allá y viera que todo estaba bien, no porque desconfiase de su amada, sino porque nunca se sabe cuando esto sea requerido.

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión

Te puede interesar: Beta vuelve a irse por los más fuertes: es momento de sentenciar a un hombre del Desafío The Box



