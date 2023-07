Yan, del Desafío The Box, le contó a Sara cómo fue su infancia: “no muchos niños tenían guayos”

Empezó la recta final del Desafío The Box 2023 y los participantes están cada vez más a la expectativa de lo que pueda suceder en las últimas semanas que quedan de la competencia. Algunos participantes disfrutan su tiempo libre de diversas formas y saben que nunca es tarde para conocerse más, por eso Sara quiso hablar con su compañero Yan y preguntarle por su infancia, su familia y su trabajo.

Mientras la joven pereirana de 21 años lavaba su ropa, entabló una conversación con Yan, pues se sintió curiosa por conocer un poco más de su vida, en especial lo que vivió cuando era un niño.

“Yo prácticamente andaba por las calles y jugaba futbol a ‘pata limpia’. Yo corría sobre las piedras y todos los niños lo hacíamos igual. No muchos tenían la oportunidad de utilizar unos tenis o unos guayos para jugar, pero ahora hay muchos niños que no los dejan ‘patiplanos’ ni embarrarse”, explicó inicialmente Yan, quien empezó a comparar cómo se disfrutaban los juegos en años pasados, con la actualidad.

Posteriormente, relató que tiene ocho hermanos y una gran cantidad de sobrinos: “mis hermanas salieron fértiles”. Sara también le preguntó por su trabajo, y el joven que hace parte de la etnia indígena Nasa explicó que en el pasado hizo parte de una empresa lechera.

Yan explicó: “Era en el área de logística. Iba a bodega y debía enviar lo que pedía algún supermercado, vinipelarlo y cargarlo en tractomula. Pero cuando legué a Bogotá me dio muy duro, una vez me monté en TransMilenio y casi me desmayo por lo lleno que iba”.

Además de abrir su corazón sobre su infancia y relatar que fue muy feliz, el competidor oriundo de Paéz Cauca le explicó a Sara que estar en la capital del país fue un verdadero reto.

