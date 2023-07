Aleja se siente frustrada con el resultado de Alpha: "Flaca, tú no hubieses sido capaz"

Los resultados siguen sin ser los mejores para Alpha, por lo cual este equipo no puede evitar sentirse desmotivado, ya que han dejado que varias victorias se les escapen de las manos. En este caso, Aleja es quien siente la mayor frustración, pues a pesar de que es consciente de que todo se basó en un fallo en la estrategia que hicieron como equipo, fue ella la que no pudo superar el último obstáculo del Box Amarillo del Desafío The Box .

En medio del análisis de lo ocurrido en el Desafío de Sentencia y Hambre, todos los participantes, incluyendo a los de Beta, aseguran que la falla fue dejar que las mujeres de la escuadra morada fueran quienes lanzaran las últimas bolas de cemento, pues el peso y la distancia que estas tenían que recorrer era demasiado para ellas.

Aleja busca dar explicaciones, pues sabe que La Flaca es una de las más molestar porque no pudo salir a competir, sin embargo, le deja en claro que considera que ni siquiera su compañera hubiese sido capaz de lograr el objetivo, dado que el lanzamiento no era solo cuestión del péndulo, sino que se requería una fuerza mayor.

Ante esto, tanto Sensei como Kaboom le recalcan que ella no fue la responsable de lo que les sucedió y que definitivamente la estrategia que habían planteado fue errónea y que debieron hacer lo mismo que sus rivales, quitándole todo tipo de culpas, aunque ella siga considerando lo contrario.

Finalmente, en una charla en la casa Alpha, La Flaca le comenta a Aleja que no le gusta cuando la escucha decirse cosas feas durante las pistas, pues considera que esto también le afecta la mente durante su rendimiento en los boxes, por lo cual le recomienda que haga uso de palabras afirmativas que terminen dándole motivación.

