Desafío The Box: Guajira le dice a Sara que es imposible no quererla: "¿quién compitiendo se ríe?"

Un emotivo momento se vivió en el capítulo 68 del Desafío The Box 2023 , pues antes de que los sentenciados llegaran al Box Negro para enfrentar la Muerte, Guajira se sinceró con Sara y le demostró el gran cariño que le ha tomado en lo que han compartido dentro de La Ciudad de las Cajas. La excapitana de Gamma reveló que constantemente le preguntaban cómo era la Súper Humana, de manera que ella respondía que era inevitable no quererla.

"A mí siempre me preguntaban '¿cómo es sara?' Lo primero que digo es que come mucho, entonces después yo decía pero en verdad no hay manera de no quererla (...) Yo creo que tu sonrisa va a marcar la historia de esto también porque, ¿quién compitiendo se ríe? Sara. Tú sonríes ante la duda, ante el dolor, la incertidumbre y no quiere decir que no te duela o que no lo sientas. Te puedo decir que el mensaje de tu mamá yo lo sentí como si fuera para mí, y bueno, en verdad yo no sé qué vaya a pasar ahora", expresa la desafiante en medio de la transmisión.

Posteriormente, le confiesa que en realidad su sueño nunca fue convertirse en abogada, sino que siempre tuvo el objetivo de ser la ganadora de alguna edición del Desafío; sin embargo, aclara que respetará la voluntad que Dios tenga para el resultado de la prueba, tanto si es su respectiva eliminación, como su permanencia dentro de la producción de Caracol Televisión.

"No, y acá vas a volver porque te necesitamos", dijo Sara a lo que su colega contestó: "Este es mi sueño, yo nunca soñé con ser abogada, siempre soñé con esto y duele, no sabes qué va a pasar, pero yo lo voy a dar todo y que Dios haga lo suyo. Igual yo voy a aceptar su voluntad, aunque me duela, aunque me ponga muy feliz, sea lo que sea", finalizó.

