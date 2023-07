Guajira y Cifuentes del Desafío The Box: estos son los mejores memes del Desafío a Muerte Los colombianos se pusieron a vibrar con una aguerrida prueba en la que Guajira y Cifuentes volvieron a demostrar de qué están hechas, no obstante, los amantes del Desafío The Box no dudaron en compartir sus reacciones.