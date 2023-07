La Flaca se molestó con Aleja al asegurar que tenía una predisposición para el Box Arcoíris

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante el más reciente Desafío de Sentencia, Premio y Castigo , pues mientras Beta celebraba que no tendrían más chalecos de sentencia en su casa, Alpha temía por las noticias que les harían llegar sus contrincantes. Justo después de la compleja prueba, se presentó un pequeño problema entre La Flaca y Aleja.

Esto se debió a que Aleja señaló que ya se sentía predispuesta a enfrentar el Box Arcoíris, mismo lugar en el que se ha caído en múltiples oportunidades. A pesar de que en dicha ocasión no se presentó ninguna discusión, el problema llegó cuando las Súper Humanas entraron a la casa morada para debatir con sus compañeros cómo les había ido en el terreno de juego.

Cifuentes fue la primera en hablar. En medio de la transmisión explicó que tuvo un pequeño inconveniente cuando se estaba desplazando por el circuito con ayuda de la cuerda, lo que la hizo enredarse y por ende caer incluso cuando había marcado un buen tiempo en el box. Posteriormente, Aleja habló acerca de los pensamientos que tiene sobre esta zona de La Ciudad de las Cajas.

"Yo la verdad no sé cómo sentirme. Tengo un bloqueo terrible con esa pista. Ojalá la verdad llegue el chaleco para mí", dijo la participante, a lo que su compañera respondió inmediatamente: "mira que tú misma estás diciendo que te estás predisponiendo a esa pista. Hay algo, pero necesitamos es que tú nos lo digas".

Aleja agregó que nunca llegó a pensar que se iba a caer; sin embargo, afirmó que no ha identificado si se trata de un problema que surge por intentar hacer la competencia lo más pronto posible para que algunas de sus colegas continúe con el relevo.

"Porque los troncos lo hiciste súper bien, o sea, la parte de los troncos", finalizó La Flaca.

¿Quién recibió el chaleco en Alpha?

Luego de meditar muy bien la estrategia dentro del reality que tiene lugar en Tobia, Cundinamarca, Guajira tomó la decisión de dejar a Aleja quieta y enfrentarse directamente a Cifuentes, la líder de la casa morada, argumentando que se trataría de una especie de Desafío de Capitanas.



